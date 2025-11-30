Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mann entblößt sich am Bahnhof

Oldenburg (ots)

Ein Exhibitionist hat sich am Samstagmorgen am Hauptbahnhof Oldenburg entblößt und Reisende belästigt. Am Ende wurde er in eine Klinik gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei hatte der 32-Jährige gegen 07:50 Uhr zunächst mit heruntergelassener Hose den Menschen am Busbahnhof sein entblößtes Geschlechtsteil gezeigt. Kurz darauf wollte der Mann sich in der Sternpassage des Hauptbahnhofes erneut ausziehen, wovon ihn Mitarbeiter der DB-Sicherheit aber abhalten konnten. Eine bislang unbekannte Zeugin hatte die Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf den Mann aufmerksam gemacht. Beamte der Bundespolizei nahmen den 32-jährigen Eritreer kurz darauf fest.

Weil sich der 32-Jährige offenbar in einem emotionalen Ausnahmezustand befand, wurde er zur medizinischen Behandlung in eine Fachklinik gebracht. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die bislang unbekannte Hinweisgeberin und andere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441 218380 bei der Bundespolizei in Oldenburg zu melden.

