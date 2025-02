Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Briefkästen gesprengt

Am frühen Mittwochmorgen sprengten Unbekannte in Donzdorf zwei Briefkästen.

Ulm (ots)

Die Vorfälle ereignete sich in der Mozartstraße und Marrenstraße in der Zeit zwischen 1 Uhr und 4 Uhr. Die Unbekannten sprengten mit Böllern zwei Briefkästen, die jeweils an einer Mauer befestigt waren. Durch die Explosion entstand auch an einer Klingelanlage ein Schaden. Der Polizeiposten Donzdorf (Tel. 07162/910310) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schäden werden auf über 1.000 Euro geschätzt.

