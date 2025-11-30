PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Psychisch auffälliger Mann hantiert mit Messer

Oldenburg (ots)

Die Bundespolizei hat Samstag im Hauptbahnhof Oldenburg einen 32-Jährigen festgenommen, der in einem Zug mit einem Messer hantiert haben soll. Bei dem Mann wurden später drei Messer gefunden und sichergestellt. Ein Polizeibeamter wurde bei der Festnahme durch einen Biss verletzt. Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei soll der Mann gegen 12:30 Uhr in einem im Hauptbahnhof stehenden Zug öffentlich mit einem Messer hantiert haben. Hierbei kam es aber offenbar zu keiner konkreten Gefährdung von Reisenden. Zeugen meldeten den Fall und Beamte der Bundespolizei nahmen den 32-Jährigen kurz darauf vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurden ein griffbereites und im mitgeführten Gepäck, zwei weitere Messer gefunden und sichergestellt. Auf dem Weg zur Dienststelle leistete der Mann erheblichen Widerstand und biss einem Beamten derart in den Finger, sodass dieser sich in ärztliche Behandlung begeben musste und vorübergehend dienstunfähig ist. Auch im Polizeigewahrsam randalierte der 32-jährige Deutsche. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Zeugen oder bislang unbekannte Geschädigte werden gebeten sich mit der Bundespolizei in Oldenburg unter der Telefonnummer 0441 218380 in Verbindung zu setzen.

Außerdem interessierten sich drei Staatsanwaltschaften für den aktuellen Aufenthaltsort des Mannes. Sie hatten den 32-Jährigen zur Aufenthaltsermittlung ausschreiben lassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressesprecher
Ralf Löning
Mobil: 01520 9054933
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 11:44

    BPOL-BadBentheim: Mann entblößt sich am Bahnhof

    Oldenburg (ots) - Ein Exhibitionist hat sich am Samstagmorgen am Hauptbahnhof Oldenburg entblößt und Reisende belästigt. Am Ende wurde er in eine Klinik gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei hatte der 32-Jährige gegen 07:50 Uhr zunächst mit heruntergelassener Hose den Menschen am Busbahnhof sein entblößtes Geschlechtsteil gezeigt. Kurz darauf wollte der Mann sich in der Sternpassage des ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 11:40

    BPOL-BadBentheim: Exhibitionist masturbiert im Zug

    Osnabrück (ots) - Ein Exhibitionist hat am Samstagmittag in einem Intercity Express sein Geschlechtsteil entblößt und sich selbst befriedigt. Der Vorfall ereignete sich gegen 12:45 Uhr auf der Zugfahrt zwischen Hannover und Osnabrück. Nach bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei hat sich ein 31-jähriger Deutscher während der Fahrt nach Osnabrück an sein Glied gefasst und sich dabei selbst befriedigt. Nachdem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren