BPOL-BadBentheim: Reise an der Grenze beendet - Haftbefehl

Die Bundespolizei hat am Samstagnachmittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 33-Jährige muss für acht Monate ins Gefängnis.

Der Mann wurde gegen 16:30 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Insasse eines Fernreisebusses in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf dem Rastplatz Bunderneuland kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Pole von der zuständigen Staatsanwaltschaft gesucht wurde. Er war zuvor durch ein Gericht zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Da er unbekannten Aufenthalts war, wurde ein Haftbefehl erlassen. Außerdem interessierte sich die Justiz in zwei weiteren Fällen für seinen derzeitigen Aufenthaltsort.

Der Verhaftete wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

