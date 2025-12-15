Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Gefängnis abgewendet

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat in der Nacht zum Samstag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Dem 23-Jährigen drohten zwei Wochen Gefängnis.

Der Mann wurde gegen 0:40 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Mitfahrer eines Autos aus den Niederlanden in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf der Rastanlage Bentheimer Wald kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Niederländer ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Wochen verurteilt worden. Lediglich durch die Zahlung einer Strafe von 1.200 Euro könnte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden.

Dem Verhafteten gelang es schließlich, den haftbefreienden Betrag von 1.200 Euro aufzubringen und er zahlte zudem mehr als 300,- Euro ausstehender Verfahrenskosten.

So konnte der 23-Jährige seine Reise im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen fortsetzen.

