BPOL-BadBentheim: Haftbefehl an der Grenze vollstreckt

Die Bundespolizei hat in der Nacht zum Montag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 22-Jährige muss für knapp einen Monat ins Gefängnis.

Der Mann wurde kurz nach Mitternacht im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Insasse eines Fernreisebusses in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf dem Rastplatz Bentheimer Wald kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Deutsche von der zuständigen Staatsanwaltschaft gesucht wurde. Er hatte noch eine Restfreiheitsstrafe von knapp einem Monat auf Grund einer gerichtlichen Verurteilung zu verbüßen. Ihm wurde ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Tateinheit mit Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit unerlaubtem Handel mit Cannabis vorgeworfen. Da er sich zum Strafantritt nicht gestellt hatte, wurde Haftbefehl erlassen. Lediglich die Zahlung einer Geldstrafe von 1.740 Euro hätte den Gefängnisaufenthalt abwenden können.

Weil der Verhaftete den haftbefreienden Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

