Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrrad nach Straftat in Fedderwarden aufgefunden - Eigentümer gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Im Zusammenhang mit einer Straftat an einer Eierverkaufshütte in Fedderwarden am 08.01.2026 ließ ein bislang Beschuldigter auf seiner Flucht ein Fahrrad zurück. Das Fahrrad wurde auf einem Weg aufgefunden und sichergestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass es sich hierbei nicht um das Eigentum des Beschuldigten handelt. Die Polizei veröffentlicht daher Lichtbilder des Fahrrades und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der rechtmäßige Eigentümer oder Personen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

