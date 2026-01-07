Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mögliches Unfallgeschehen wirft Fragen auf

Porta Westfalica (ots)

(FW) An einem Radweg auf der Rückseite des Bahnhofs Porta Westfalica wurde am Dienstagmittag eine leblose Person neben einem E-Scooter aufgefunden. In wie weit ein Unfallgeschehen ursächlich für den Tod war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Den bisherigen Erkenntnissen zur Folge entdeckte ein Radfahrer (35) gegen 12:50 Uhr eine leblose Person am Rande des abgelegenen Weges "Platte Weide" und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die kurze Zeit später eingetroffenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod eines 56-jährigen Mannes feststellen.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen Mann aus Porta Westfalica, welcher augenscheinlich mit einem E-Scooter in Richtung Minden unterwegs war und verunfallte. Unklar ist nun ob ein Sturzgeschehen oder ein medizinischer Notfall ursächlich für das Unglück war. Aktuell gibt es keine Hinweise auf einen anderen Unfallgegner. Aufgrund dessen wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bielefeld alarmiert, welche vor Ort eine umfangreiche Beweissicherung durchführte.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell