PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mögliches Unfallgeschehen wirft Fragen auf

Porta Westfalica (ots)

(FW) An einem Radweg auf der Rückseite des Bahnhofs Porta Westfalica wurde am Dienstagmittag eine leblose Person neben einem E-Scooter aufgefunden. In wie weit ein Unfallgeschehen ursächlich für den Tod war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Den bisherigen Erkenntnissen zur Folge entdeckte ein Radfahrer (35) gegen 12:50 Uhr eine leblose Person am Rande des abgelegenen Weges "Platte Weide" und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die kurze Zeit später eingetroffenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod eines 56-jährigen Mannes feststellen.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen Mann aus Porta Westfalica, welcher augenscheinlich mit einem E-Scooter in Richtung Minden unterwegs war und verunfallte. Unklar ist nun ob ein Sturzgeschehen oder ein medizinischer Notfall ursächlich für das Unglück war. Aktuell gibt es keine Hinweise auf einen anderen Unfallgegner. Aufgrund dessen wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bielefeld alarmiert, welche vor Ort eine umfangreiche Beweissicherung durchführte.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 13:59

    POL-MI: Trickdiebe auf frischer Tat ertappt

    Porta Westfalica (ots) - (SN) Am Montagnachmittag haben ein Mann und eine Frau versucht, mehrere Gegenstände aus einem Elektronikfachmarkt in der Feldstraße zu stehlen. Dazu versuchte das Duo das Diebesgut in einem speziell präparierten Bekleidungsstück unbemerkt aus dem Geschäft zu schaffen. Dabei hatten sie jedoch offenbar nicht mit der Aufmerksamkeit eines Sicherheitsmitarbeiters gerechnet. So bemerkte der ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 13:14

    POL-MI: Tabakwaren im fünfstelligen Betrag entwendet

    Hille (ots) - (FW) Drei Diebe entwendeten in einem Supermarkt in Rothenuffeln am Montag Tabakwaren aus einem Lagerraum. So wurde die Polizei gegen 16:50 Uhr zu einem Diebstahl an der Lübbecker Straße gerufen. Hier sei Mitarbeitern aufgefallen, dass in einem Lagerraum des dortigen Geschäftes eine nicht unerhebliche Anzahl von Zigarettenstangen entwendet worden war. Während mutmaßlich einer der Verdächtigen im Markt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren