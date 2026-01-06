Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tabakwaren im fünfstelligen Betrag entwendet

Hille (ots)

(FW) Drei Diebe entwendeten in einem Supermarkt in Rothenuffeln am Montag Tabakwaren aus einem Lagerraum.

So wurde die Polizei gegen 16:50 Uhr zu einem Diebstahl an der Lübbecker Straße gerufen. Hier sei Mitarbeitern aufgefallen, dass in einem Lagerraum des dortigen Geschäftes eine nicht unerhebliche Anzahl von Zigarettenstangen entwendet worden war. Während mutmaßlich einer der Verdächtigen im Markt "Schmiere" stand, brachen die anderen Beiden einen Gitterwagen in den Lagerräumlichkeiten auf. Hier entwendeten sie Tabakwaren im Wert eines niedrigen fünftstelligen Betrages. Ersten Ermittlungen zu Folge hat der Kompagnon des Duos im Anschluss des Coups noch einen regulären Bezahlvorgang im Discounter vollzogen.

Die Täter können als männlich und etwa 180 Zentimeter groß beschrieben werden. Sie sollen allesamt Vollbart, schwarze Bekleidung und Basecaps getragen haben.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann wird gebeten diese telefonisch an die Ermittler der Polizei unter: 0571 88660 zu richten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell