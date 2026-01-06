POL-MI: Tabakwaren im fünfstelligen Betrag entwendet
Hille (ots)
(FW) Drei Diebe entwendeten in einem Supermarkt in Rothenuffeln am Montag Tabakwaren aus einem Lagerraum.
So wurde die Polizei gegen 16:50 Uhr zu einem Diebstahl an der Lübbecker Straße gerufen. Hier sei Mitarbeitern aufgefallen, dass in einem Lagerraum des dortigen Geschäftes eine nicht unerhebliche Anzahl von Zigarettenstangen entwendet worden war. Während mutmaßlich einer der Verdächtigen im Markt "Schmiere" stand, brachen die anderen Beiden einen Gitterwagen in den Lagerräumlichkeiten auf. Hier entwendeten sie Tabakwaren im Wert eines niedrigen fünftstelligen Betrages. Ersten Ermittlungen zu Folge hat der Kompagnon des Duos im Anschluss des Coups noch einen regulären Bezahlvorgang im Discounter vollzogen.
Die Täter können als männlich und etwa 180 Zentimeter groß beschrieben werden. Sie sollen allesamt Vollbart, schwarze Bekleidung und Basecaps getragen haben.
Wer Hinweise zu den Tätern geben kann wird gebeten diese telefonisch an die Ermittler der Polizei unter: 0571 88660 zu richten.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell