POL-MI: Ohne gültigen Führerschein unterwegs

Minden (ots)

(TB) Infolge eines verbotenen Abbiegemanövers geriet am Montagmittag ein Autofahrer in den Focus einer Streifenwagenbesatzung. Nach der Kontrolle musste der Mann sein Auto stehen lassen.

Der Mindener befuhr gegen 12:45 Uhr die Vinkestraße. Entgegen der vorhandenen Beschilderung fuhr er am Klausenwall aber nicht nach rechts auf diesen ein, sondern bog nach links in Richtung Wesertor ab. Dies nahmen die Beamten zum Anlass, den Audi-Fahrer zu kontrollieren. Hierbei zeigte er einen ausländischen Führerschein vor. Eine Abfrage in den polizeilichen Informationssystemen ergab aber, dass dem 44-Jährigen die deutsche Fahrerlaubnis bereits im Jahr 2019 entzogen worden war. So musste er seinen Wagen vor Ort stehen lassen und seinen Weg zu Fuß fortsetzten. Die Polizisten fertigten eine Anzeige.

