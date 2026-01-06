Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verletzte bei Kreuzungsunfall

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) In Eidinghausen kam es am Montag zu einem Unfall im Kreuzungsbereich. Zwei Beifahrerinnen verletzten sich hierbei leicht.

Die Fahrerin eines Fords (22) befuhr mit ihren zwei Beifahrerinnen die Straße "Auf der Hude" in Richtung der Werster Straße. Beim Überqueren der Werrestraße kreuzte diese gleichzeitig ein 62-jähriger Bad Oeynhauser mit seinem Volvo, welcher in Richtung Dehme unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die beiden Mitfahrerinnen der Bad Oeynhauserin leicht. Sie wurden durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und anschließend dem Krankenhaus Bad Oeynhausen zugeführt.

Der Focus wurde so stark beschädigt, dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste.

