Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: BMW kollidiert mit Baum

Porta Westfalica (ots)

(SN) Wegen eines Verkehrsunfalls wurden die Beamten am Sonntag gegen 17.50 Uhr zur B 482 nach Porta Westfalica-Vennebeck gerufen.

Zuvor hatte ein 35 Jahre alter Mann aus Eschweiler die Bundesstraße in Fahrtrichtung der BAB 2 befahren und aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen BMW verloren. Dabei geriet der Wagen zunächst nach rechts auf den Grünstreifen, überfuhr einen Leitpfosten und kollidierte anschließend mit einem Baum. Anschließend schleuderte der Wagen zurück auf die Fahrbahn.

Der BMW-Fahrer verletzte sich und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Minden gebracht, wo er stationär verblieb. Der BMW wurde abgeschleppt. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 20.000 Euro belaufen.

