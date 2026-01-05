PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: BMW kollidiert mit Baum

POL-MI: BMW kollidiert mit Baum
  • Bild-Infos
  • Download

Porta Westfalica (ots)

(SN) Wegen eines Verkehrsunfalls wurden die Beamten am Sonntag gegen 17.50 Uhr zur B 482 nach Porta Westfalica-Vennebeck gerufen.

Zuvor hatte ein 35 Jahre alter Mann aus Eschweiler die Bundesstraße in Fahrtrichtung der BAB 2 befahren und aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen BMW verloren. Dabei geriet der Wagen zunächst nach rechts auf den Grünstreifen, überfuhr einen Leitpfosten und kollidierte anschließend mit einem Baum. Anschließend schleuderte der Wagen zurück auf die Fahrbahn.

Der BMW-Fahrer verletzte sich und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Minden gebracht, wo er stationär verblieb. Der BMW wurde abgeschleppt. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 20.000 Euro belaufen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren