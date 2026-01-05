PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Alkoholisierter verunglückt mit seinem Wagen
Minden (ots)

(TB) Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer verunglückte am Sonntagabend im Stadtteil Stemmer mit seinem Wagen. Die Feuerwehr musste den Verunfallten aus dem Fahrzeug bergen.

Den Unfallspuren nach befuhr der 51-Jährige gegen 22:50 Uhr mit seinem Nissan die Straße Lannerdal in Fahrtrichtung Stemmer Landstraße. Rund 60 Meter vor der Einmündung geriet der Hamburger mit dem Pkw auf den rechtsseitigen Grünstreifen und touchierte einen Leitpfosten. In der Folge verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, sodass es auf die rechte Seite kippte und im Einmündungsbereich zum Stehen kam. Die alarmierte Feuerwehr befreite den Mann in seiner misslichen Lage aus dem Auto.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte einen Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Daher wurde dem Schwerverletzten im Johannes Wesling Klinikum Minden eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein.

Der total beschädigte Nissan musste geborgen und abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war der Bereich für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

