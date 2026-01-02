PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs

Petershagen, Porta Westfalica (ots)

(SN) Dank eines Hinweises wurden die Beamten am Neujahrsmorgen gegen 9.35 Uhr auf einen zwischen Petershagen und Porta Westfalica auf der B482 in Schlangenlinien fahrenden Pkw aufmerksam.

Wenig später konnte die Polizei den Pkw und dessen Fahrer stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Dabei konnte der Fahrer, ein 32 Jahre alter Mann aus Dortmund, den Polizisten keinen Führerschein vorlegen. Zudem ergaben sich bei ihm Anzeichen eines Betäubungsmittelskonsums. Auf der Wache Porta Westfalica erfolgte daher schließlich die Entnahme einer Blutprobe. In der Folge leiteten die Beamten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 32-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

