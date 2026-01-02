PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Polizei stoppt mehrere Verkehrssünder

Minden (ots)

(FW) Sechs Autofahrer wurden zwischen dem 30.12.2025 und dem 01.01.2026 in Minden angehalten und sanktioniert. Vermehrt standen die Fahrer unter dem mutmaßlichen Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol, einer hatte dazu noch offenbar gefälschte Papiere dabei.

Am 30.12. gegen Mitternacht wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Kreuzung Stiftsstraße und Königswall bei einem 26-Jährigen festgestellt, dass dieser vermutlich Betäubungsmittel konsumiert hat. Ihm wurde eine Blutprobe auf der Wache Minden entnommen.

Am Silvestermorgen ergab sich bei der Kontrolle eines 33-jährigen Fahrzeugführers gegen 11:30 Uhr der Verdacht, dass dieser einen gefälschten Führerschein mit sich führte. Dieser wurde durch die Beamten sichergestellt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Wenig später gegen 15:30 Uhr, fiel den Ordnungshütern ein 39-Jähriger in der Kornackerstraße auf. Bei diesem gab es Anzeichen von Drogenkonsum, welche sich in einem Drogenvortest bestätigten. Auch ihm musste von einem Arzt eine Blutprobe entnommen werden.

Zu später Stunde, gegen 23:45 Uhr, war es dann ein 21-Jähriger, welcher ebenfalls unter dem mutmaßlichen Einfluss von Drogen stand. Zeitgleich bemerkten die Beamten bei der Kontrolle an der Leiterstraße noch, dass der Fahrer offenbar Alkohol konsumiert hat. Nach einem positiven Vortest, war die Konsequenz auch hier die Entnahme von Blutproben.

Letztlich wurde noch eine 30-Jährige an der Marienstraße und ein 24-Jähriger an der Aminghauser Straße aus dem Verkehr gezogen. In beiden Fällen wurden auch hier offenbar Drogen konsumiert und es wurden Blutproben entnommen.

Auf alle Fahrer kommen nun Strafanzeigen zu.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

