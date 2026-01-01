Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeibilanz zur Silvesternacht im Mühlenkreis

Minden-Lübbecke (ots)

(FW) Zu etwa 120 Einsätzen wurde die Polizei zum Jahreswechsel zwischen 20 und 7 Uhr gerufen. Glücklicherweise handelte es sich bei den überwiegenden Einsätzen nur um Sachbeschädigungen oder kleinere Brände von Hecken oder Mülltonnen. Zudem beschäftigte die Beamten ein Verkehrschaos am Kaiser-Wilhelm-Denkmal.

Im Mansurenweg in Bad Oeynhausen wurden Einsatzkräfte gegen 06:40 Uhr zu einem Brand einer Terrassenüberdachung gerufen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, allerdings musste aufgrund des entstandenen Rauches eine Person leicht verletzt mit einem RTW in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden. Es wird nun ermittelt, weshalb die aus Holz bestehende Überdachung Feuer fing.

Gegen 23:30 Uhr machte sich ein Streifenwagen auf den Weg zu einem beschädigten Blitzeranhänger an der Portastraße in Minden. Dort löste eine Erschütterung des Blitzers einen Alarm bei der Leitstelle aus. Zwei Jugendliche konnten in der Nähe ausfindig gemacht werden. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt und Feuerwerkskörper sichergestellt.

Ein größeres Verkehrschaos entstand kurz vor Mitternacht am Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Überfüllte Parkplätze nahmen mehrere Verkehrsteilnehmer zum Anlass verbotswidrig zu parken. Dies führte zu einem kompletten Verkehrsstillstand ab der Portastraße. Die Polizei rief das Ordnungsamt hinzu und fertigte einen Bericht, sowie drei schriftliche Verwarnungen.

Des Weiteren wurde ein Brandgeschehen am Mittelweg in Minden gegen 00:15 Uhr gemeldet. Dort soll es auf einem Balkon im dritten Obergeschoss gebrannt haben. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass kein Personen- oder Gebäudeschaden entstand. Kurze Zeit später brannte um halb zwei ein Holzschuppen in Eidinghausen. Dieser konnte durch einen Anwohner in der Straße "Elverdingsen" aber selbstständig gelöscht werden.

Insgesamt wurden die Beamten im Kreisgebiet zu 22 Bränden gerufen. Hierbei waren allerdings lediglich Mülltonnen, Container oder Hecken betroffen. Viele dieser Feuer dürften in dem Zusammenhang mit Pyrotechnik stehen.

Zusätzlich kam es um 02:15 Uhr zu der versuchten Sprengung eines Zigarettenautomaten an der Ecke "In den Bärenkämpen" und "Sandtrift" in Minden.

