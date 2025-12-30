Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw kollidiert mit geparktem Lkw - Alkoholtest positiv

Minden-Hahlen (ots)

(DM) Am frühen Freitagmorgen kam es auf der Königstraße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Eine 28-jährige befuhr am 2. Weihnachtstag gegen 04:20 Uhr mit ihrem Auto die Königstraße stadteinwärts. Nachdem die Aachenerin die Mittellandkanalbrücke passiert hatte, kollidierte ihr Mini Cooper auf winterglatter Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache mit dem hinteren linken Fahrzeugheck eines dort ordnungsgemäß auf dem Seitenstreifen geparkten Lkw.

An dem Auto entstand ein Totalschaden. Auch das Heck des Lkw wurde beschädigt. Die Pkw-Fahrerin blieb trotz des heftigen Aufpralls offenbar unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizeibeamten einen mutmaßlichen Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Gesetzeshüter. Die Fahrerin wurde zur Polizeiwache Minden gebracht, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Nun kommt eine Anzeige auf sie zu.

