Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahranfänger verliert Kontrolle

Bild-Infos

Download

Petershagen (ots)

(SN) Wegen eines mutmaßlichen Alleinunfalls wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst am Heiligabend gegen 20.55 Uhr an die Straße Ilveser Holz nach Petershagen gerufen.

Dort, so die Erkenntnisse, war ein 18-jähriger VW-Fahrer aus Petershagen in Richtung Heimsen unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache im Bereich der Kreuzung "Lembergstraße" nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem angrenzenden Baum kollidierte. Der Wagen verlor die Bodenhaftung, überschlug sich und fand auf dem Dach liegend seine Endposition. Auch ein Grundstückszaun nahm Schaden.

Der 18-Jährige erlitt offenbare leichte Verletzungen und wurde per RTW ins Klinikum Minden gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell