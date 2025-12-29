PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mercedes auf Backsteinen aufgebockt

Espelkamp (ots)

(SN) Einen hochwertigen Felgensatz samt zugehöriger Bremsscheiben entwendeten bisher Unbekannte in den vergangenen Tagen an der Ecke Am Kanal / Max-Planck-Straße von einem hochwertigen Mercedes.

Der Nutzer des grauen AMG-Sportwagens hatte diesen am Dienstag, 16 Uhr letztmalig auf dem dortigen Firmenparkplatz unbeschadet gesehen. Am Samstag stellte der Mann gegen 9 Uhr schließlich fest, dass das Auto aufgebockt worden war und bemerkte dabei die genannte Entwendung.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
