POL-MI: Mercedes auf Backsteinen aufgebockt
Espelkamp (ots)
(SN) Einen hochwertigen Felgensatz samt zugehöriger Bremsscheiben entwendeten bisher Unbekannte in den vergangenen Tagen an der Ecke Am Kanal / Max-Planck-Straße von einem hochwertigen Mercedes.
Der Nutzer des grauen AMG-Sportwagens hatte diesen am Dienstag, 16 Uhr letztmalig auf dem dortigen Firmenparkplatz unbeschadet gesehen. Am Samstag stellte der Mann gegen 9 Uhr schließlich fest, dass das Auto aufgebockt worden war und bemerkte dabei die genannte Entwendung.
Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.
