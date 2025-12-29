PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Baustellendiebe von Polizei erwischt

Minden (ots)

(FW) Zwei Täter versuchten am späten Dienstagabend in ein Baustellengelände in der Fußgängerzone einzubrechen. Sie wurden bei ihrem Versuch von drei Zeugen beobachtet und schließlich von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen.

In der Bäckerstraße kam es den Erkenntnissen gegen 23:20 Uhr zu einem Einbruchversuch an einer Baustelle. Ein 36-Jähriger und eine 27-Jährige versuchten dabei offenbar eine Brandschutztür aufzuhebeln. Hierbei wurden sie von aufmerksamen Zeugen beobachtet, welche unmittelbar den Notruf 110 anriefen.

Als die Beamten an der Örtlichkeit eintrafen, konnten sie die beiden polizeibekannten Einbrecher dingfest machen. Sie wurden zunächst zur Polizeiwache Minden verbracht, wo sie später nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mangels Haftgründen wieder entlassen wurden. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren zu.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
