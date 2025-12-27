Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Überfrierende Nässe sorgt für Glätteunfälle

Minden-Lübbecke (ots)

Durch Straßenglätte haben sich am Samstag, 27.12.2025, auf den Straßen im Kreis Minden-Lübbecke eine Reihe von Verkehrsunfällen ereignet. In der Zeit von 11 bis 21 Uhr registrierte die Polizei-Leitstelle insgesamt 16 Unfälle aufgrund der Witterungsverhältnisse. In den allermeisten Fällen blieb es bei Blechschäden.

Lediglich bei einem Glätteunfall auf der B482 in Porta Westfalica-Vennebeck wurde ein Verkehrsteilnehmer verletzt. Ein 26-jähriger aus Porta Westfalica verlor in Höhe der Ellernstraße die Kontrolle über seinen Mercedes-Vito, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Skoda-Fabia zusammen. Dessen 59-jährige Fahrerin aus Obernkirchen erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Die übrigen witterungsbedingten Unfälle ereigneten sich schwerpunktmäßig in Hille, Porta Westfalica und Petershagen. Insgesamt schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf knapp 95.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell