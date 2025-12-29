Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diesel-Diebe schlagen

Lübbecke (ots)

(SN) Über die Weihnachtsfeiertage haben bisher unbekannte Kraftstoffdiebe in der Straße Hausstätte ihr Unwesen getrieben.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter im Zeitraum Donnerstag, 12 Uhr bis Samstag, 9.40 Uhr Zutritt zu dem umzäunten Betriebshof der Lübbecker Werkstätten und machten sich an den Tanks von vier abgestellten Lkw zu schaffen. Aus denen entwendete man schließlich rund 2.000 Liter Dieselkraftstoff.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell