POL-MI: Diesel-Diebe schlagen
Lübbecke (ots)
(SN) Über die Weihnachtsfeiertage haben bisher unbekannte Kraftstoffdiebe in der Straße Hausstätte ihr Unwesen getrieben.
Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter im Zeitraum Donnerstag, 12 Uhr bis Samstag, 9.40 Uhr Zutritt zu dem umzäunten Betriebshof der Lübbecker Werkstätten und machten sich an den Tanks von vier abgestellten Lkw zu schaffen. Aus denen entwendete man schließlich rund 2.000 Liter Dieselkraftstoff.
Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegen.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell