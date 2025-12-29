Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Autoaufbrüche vor den Feiertagen

Minden (ots)

(FW) Im Stadtgebiet Minden kam es zwischen Dienstag und Mittwoch zu mindestens fünf Autoaufbrüchen. Ziel der Kriminellen war in vier Fällen ein VW Golf und in einem Fall ein Renault. Nach ersten Ermittlungen wurde bei keinen der fünf genannten Vorfälle Diebesgut entwendet.

So kam es am Dienstagabend gegen 20:20 Uhr in der Pöttcherstraße zu einen Aufbruch eines Renaults. Unbekannte Täter schlugen die hintere Scheibe des Fahrzeugs ein. Ebenfalls am Dienstag, zwischen 19 und 23:50 Uhr wurde ein Volkswagen in der Hermannstraße angegangen. Auch hier wurde die Seitenscheibe des schwarzen Golfes eingeschlagen. Ein dritter Aufbruch ereignete sich zwischen 15:30 Uhr am Dienstag und 09:00 Uhr am Mittwoch am Schwabenring. Bei diesem Vorfall wurde bei einem grauen VW Golf die Seitenscheibe zerstört.

An Heiligabend kam es zwischen 18 und 19 Uhr zu einem erneuten Vorfall. An der Wettinerallee wurde erneut die Scheibe eines grauen Golfes beschädigt und das Handschuhfach durchwühlt. Am Trippeldamm kam es am 24.12. zwischen 17:45 und 19:15 Uhr wieder zu einer eingeschlagenen Seitenscheibe an einem grauen Golf. Das Fahrzeug wurde zudem durchwühlt.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich in abgestellten Fahrzeugen keine Wertsachen zurückzulassen, sondern diese mitzunehmen. Fahrzeuge bieten keinen Einbruchsschutz. Die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, der wird gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Polizei herzustellen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell