PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw kracht gegen Straßenschild und Mauer

POL-MI: Pkw kracht gegen Straßenschild und Mauer
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) In Bad Oeynhausen kam es am Dienstag zu einem mutmaßlichen Alleinunfall auf der Babbenhausener Straße. Ein Fahrer wurde leicht verletzt.

Ein 52-Jähriger befuhr gegen 15:45 Uhr mit seinem schwarzen Volkswagen Scirocco die Babbenhausener Straße in Richtung "Im Rottgarten". Bei einer Straßengabelung kam er in einer Linkskurve den Erkenntnissen zufolge rechtsseitig von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Begrenzungsstein, einem Straßenschild sowie einer Mauer und kam dort zum Stillstand.

Durch die Kollision erlitt das Fahrzeug schwere Frontschäden und beide Airbags lösten aus. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Fahrer wies leichte Verletzungen auf, wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht. Es entstand Sachschaden an Schild, Grünfläche und Mauer.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 13:25

    POL-MI: Mehrere Autoaufbrüche vor den Feiertagen

    Minden (ots) - (FW) Im Stadtgebiet Minden kam es zwischen Dienstag und Mittwoch zu mindestens fünf Autoaufbrüchen. Ziel der Kriminellen war in vier Fällen ein VW Golf und in einem Fall ein Renault. Nach ersten Ermittlungen wurde bei keinen der fünf genannten Vorfälle Diebesgut entwendet. So kam es am Dienstagabend gegen 20:20 Uhr in der Pöttcherstraße zu einen Aufbruch eines Renaults. Unbekannte Täter schlugen die ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 12:51

    POL-MI: Mercedes auf Backsteinen aufgebockt

    Espelkamp (ots) - (SN) Einen hochwertigen Felgensatz samt zugehöriger Bremsscheiben entwendeten bisher Unbekannte in den vergangenen Tagen an der Ecke Am Kanal / Max-Planck-Straße von einem hochwertigen Mercedes. Der Nutzer des grauen AMG-Sportwagens hatte diesen am Dienstag, 16 Uhr letztmalig auf dem dortigen Firmenparkplatz unbeschadet gesehen. Am Samstag stellte der Mann gegen 9 Uhr schließlich fest, dass das Auto ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:39

    POL-MI: Diesel-Diebe schlagen zu

    Lübbecke (ots) - (SN) Über die Weihnachtsfeiertage haben bisher unbekannte Kraftstoffdiebe in der Straße Hausstätte ihr Unwesen getrieben. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter im Zeitraum Donnerstag, 12 Uhr bis Samstag, 9.40 Uhr Zutritt zu dem umzäunten Betriebshof der Lübbecker Werkstätten und machten sich an den Tanks von vier abgestellten Lkw zu schaffen. Aus denen entwendete man schließlich rund 2.000 Liter Dieselkraftstoff. Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren