POL-MI: Pkw kracht gegen Straßenschild und Mauer

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) In Bad Oeynhausen kam es am Dienstag zu einem mutmaßlichen Alleinunfall auf der Babbenhausener Straße. Ein Fahrer wurde leicht verletzt.

Ein 52-Jähriger befuhr gegen 15:45 Uhr mit seinem schwarzen Volkswagen Scirocco die Babbenhausener Straße in Richtung "Im Rottgarten". Bei einer Straßengabelung kam er in einer Linkskurve den Erkenntnissen zufolge rechtsseitig von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Begrenzungsstein, einem Straßenschild sowie einer Mauer und kam dort zum Stillstand.

Durch die Kollision erlitt das Fahrzeug schwere Frontschäden und beide Airbags lösten aus. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Fahrer wies leichte Verletzungen auf, wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht. Es entstand Sachschaden an Schild, Grünfläche und Mauer.

