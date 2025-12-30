POL-MI: Ermittlungen nach Imbissbrand
Stemwede (ots)
(SN) In der Nacht zu Dienstag ist an der Niederdorfstraße ein Imbiss in Brand geraten.
So wurde die Polizei gegen 3.45 Uhr von einem Zeugen zu dem am Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Flammen stehenden Imbiss hingewiesen. Kräften der Feuerwehr gelang es, die in Vollbrand stehende Hütte zu löschen. Verletzt wurde niemand.
Warum das Feuer ausbrach ist gegenwärtig unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegen.
