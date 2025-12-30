Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen nach Imbissbrand

Bild-Infos

Download

Stemwede (ots)

(SN) In der Nacht zu Dienstag ist an der Niederdorfstraße ein Imbiss in Brand geraten.

So wurde die Polizei gegen 3.45 Uhr von einem Zeugen zu dem am Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Flammen stehenden Imbiss hingewiesen. Kräften der Feuerwehr gelang es, die in Vollbrand stehende Hütte zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Warum das Feuer ausbrach ist gegenwärtig unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell