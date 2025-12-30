Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw - Auto überschlägt sich

Porta Westfalica-Vennebeck (ots)

(DM) Am Donnerstagabend (25.12.) kam es auf der Vlothoer Straße zwischen der Sandstraße und der Königsberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Toyota, besetzt mit drei Bielefeldern - einem 32-jährigen Mann, einer gleichaltrigen Frau sowie einem Mädchen (9) - gegen 22:10 Uhr die Vlothoer Straße in Fahrtrichtung Bundesautobahn 2. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Toyota mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf einen davor geparkten Volkswagen aufgeschoben. Gleichzeitig überschlug sich der Toyota und kam anschließend wieder auf den Fahrzeugrädern zum Stillstand. Am Toyota entstand Totalschaden, der BMW wurde stark, der Volkswagen leicht beschädigt.

Die drei Insassen des Unfallfahrzeugs wurden durch Rettungswagenbesatzungen vor Ort medizinisch erstversorgt. Der Mann und die Frau erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung zum Johannes-Wesling-Klinikum in Minden transportiert. Das Mädchen blieb unverletzt. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wer den Toyota fuhr, ist gegenwärtig Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell