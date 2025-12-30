Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zweiradfahrer rutschen am Simeonsglacis weg

Minden (ots)

(SN) Gleich zwei am Simeonsglacis in Höhe der Bastaubrücke verunfallte Zweiradfahrer beschäftigten am Montagmorgen die Polizei in Minden.

Zunächst war ein Fahrradfahrer (66) gegen 9.30 Uhr in Fahrtrichtung der Fasanenstraße unterwegs, als er kurz hinter der Bastaubrücke auf glattem Untergrund zu Sturz kam. Eine Ersthelferin eilte dem einen Fahrradhelm tragenden Mindener zur Hilfe und brachte ihn schließlich nachhause. Später klagte der Mann über stärker werdende Schmerzen. Eine angeforderte Rettungswagenbesatzung brachte ihn schließlich zur stationären Behandlung ins Klinikum Minden.

Wenig später ereilte auch eine 41-jährige Frau ein Sturz im genannten Brückenbereich. So hatte die Mindenerin um kurz nach 10 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad das Simeonsglacis in entgegengesetzter Richtung befahren, als sie ebenfalls aufgrund von Winterglätte die Kontrolle über ihr Gefährt verlor und stürzte. Dabei erlitt sie offenbar leichtere Blessuren und wurde per Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ebenfalls ins JWK gebracht.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell