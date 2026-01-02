Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht: Auto rutscht in Graben

Hille (ots)

Nach einem Hinweis über einen Verkehrsunfall rückten die Beamten am frühen Neujahrsmorgen nach Hille-Rothenuffeln zur Bergkirchener Straße aus. Vor Ort fanden die Gesetzeshüter schließlich neben der Fahrbahn einen Mercedes. Vom Fahrzeugführer fehlte hingegen jede Spur.

Die Beamten gehen nach gegenwärtigen Erkenntnissen davon aus, dass das Auto bei der Fahrt in Richtung Bad Oeynhausen im Kurvenbereich der Bergkirchener Straße nahe der Einmündung "Am Buchenberg" zunächst außer Kontrolle geriet, nach rechts von der Fahrbahn abkam und nach Kollision mit einem Leitpfosten in einen Graben rutschte. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Infolgedessen ließen die Gesetzeshüter den Wagen abschleppen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte schließlich der mutmaßliche Fahrer (49) an der Halteranschrift angetroffen werden. Die Beamten brachten eine entsprechende Strafanzeige auf den Weg.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell