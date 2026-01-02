Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher überrascht

Preußisch-Oldendorf (ots)

(FW) Im Stadtteil Hedem überraschte ein Zeuge am Neujahrsmorgen zwei Einbrecher, welche versuchten die Tür eines Hauses aufzuhebeln.

So bemerkte ein Zeuge "Im Hollwinkel" gegen 09:20 Uhr an dem Einfamilienhaus zwei Verdächtige an der Haustür. Diese versuchten augenscheinlich die Tür aufzuhebeln. Als die beiden Langfinger den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die hinzugezogenen Polizisten stellten schließlich Hebelmarken an der Haustür fest und fertigten eine Strafanzeige.

Wer Hinweise zu den verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten diese telefonisch der Polizei unter 0571 88660 mitzuteilen.

