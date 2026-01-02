PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher überrascht

Preußisch-Oldendorf (ots)

(FW) Im Stadtteil Hedem überraschte ein Zeuge am Neujahrsmorgen zwei Einbrecher, welche versuchten die Tür eines Hauses aufzuhebeln.

So bemerkte ein Zeuge "Im Hollwinkel" gegen 09:20 Uhr an dem Einfamilienhaus zwei Verdächtige an der Haustür. Diese versuchten augenscheinlich die Tür aufzuhebeln. Als die beiden Langfinger den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die hinzugezogenen Polizisten stellten schließlich Hebelmarken an der Haustür fest und fertigten eine Strafanzeige.

Wer Hinweise zu den verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten diese telefonisch der Polizei unter 0571 88660 mitzuteilen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

