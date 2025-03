Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Verkehrsunfall verursacht und aus dem Staub gemacht.

Mannheim (ots)

Am Freitag, den 28.03.2025, gegen 22:45 Uhr, kam es in der Ungsteiner Straße in Mannheim-Käfertal zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines roten Audi A 4 rangierte im Kreuzungsbereich Ungsteiner Straße/Rupprechts Berger Straße und kollidierte dabei mehrfach mit einem ordnungsgemäß geparkten schwarzen BMW eines 62-jährigen Mannheimers. Der entstandene Schaden am BMW wird auf ca. 15000 Euro geschätzt.

Nach dem Unfallgeschehen wurde der Unfallverursacher von einem Augenzeugen angesprochen, jedoch entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgrund Verkehrsunfallflucht übernommen. Zeugenhinweise werden unter Tel.: 0621/718490 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell