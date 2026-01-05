Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann landet nach mehreren Straftaten in Gewahrsamszelle

Porta Westfalica (ots)

(SN) Ein 48 Jahre alter Mann hat der Polizei in Porta Westfalica-Veltheim am Freitag einige Arbeit bereitet.

So wurden die Beamten wegen einer häuslichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen am späten Freitagnachmittag zunächst zu einer Wohnanschrift in Veltheim gerufen. Weil sich ein beteiligter 48-Jähriger aber bereits vor Eintreffen der Streifenwagenbesatzung aus den Wohnräumen entfernt hatte und sich Hinweise zu einer möglichen Trunkenheitsfahrt ergaben, leiteten die Beamten eine Fahndung ein. Bei der konnte der Portaner im Nahbereich in einem Pkw bei laufendem Motor und am Steuer sitzend schließlich angetroffen werden. Weil sich den Beamten in diesem Zusammenhang Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Mann ergaben, wurde ihm nach positivem Vortest durch einen Arzt auf der Mindener Wache eine Blutprobe entnommen. Ferner konnte der Mann den Gesetzeshütern keinen gültigen Führerschein vorlegen. Eine Weiterfahrt wurde ihm folglich untersagt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zunächst wieder entlassen.

Dass er aus den Ereignissen offenbar jedoch nichts gelernt hatte, zeigte sich in den folgenden Abendstunden, als die Polizei gegen 20.40 Uhr abermals wegen dem 48-Jährigen gerufen wurde. Zuvor hatte sich der Mann von einem Taxifahrer zurück nach Veltheim chauffieren lassen, aber die fällige Rechnung nicht bezahlt. Stattdessen, so die Erkenntnisse, setzte sich der alkoholisierte 48-Jährige zurück ans Steuer des Pkw und verusachte einen Verkehrsunfall, bei dem er auf schneebedeckter Fahrbahn einen geparkten VW Transporter touchierte.

Weil der Portaner den polizeilichen Anweisungen nicht nachkam, sich zunehmend unzugänglich und aggressiv zeigte, dabei mit seinem Kopf unter anderem gegen das Fenster eines Streifenwagens schlug, legten ihm die Beamten Handfesseln an und brachten ihn zurück auf die Polizeiwache. Nach erneuter Blutprobe verbrachte er die folgenden Stunden bis zum Samstagmorgen hinter der geschlossenen Tür einer Gewahrsamszelle. Nun muss er sich mit mehreren Anzeigen auseinandersetzen.

