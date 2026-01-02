Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fußgängerin (62) von PKW erfasst und schwer verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

(BT) Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag, 02.01.2026, auf der Straße "Westkorso" in Bad Oeynhausen.

Nach bisherigem Kenntnisstand beabsichtigte eine 62 Jahre alte Fußgängerin gegen 16.45 Uhr den "Westkorso" in Höhe eines Zebrastreifens zu überqueren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein Suzuki-Kleinwagen die Straße stadteinwärts und erfasste die von rechts kommende Fußgängerin. Bei dem Zusammenstoß stürze die Frau und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Johannes-Wesling-Klinikum eingeliefert.

Die 53-jährige PKW-Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Für die Klärung der genauen Unfallursache forderten die eingesetzten Polizeibeamten ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahme-Team an.

Der "Westkorso" blieb während des Rettungseinsatzes und der anschließenden Unfallaufnahme in Höhe der Unfallstelle an der Einmündung Luisenstraße für den Verkehr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell