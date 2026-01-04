PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen (Peheim) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, 03.01.2026, gegen 11.30 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Cloppenburger mit einem Pkw die Markhauser Straße von Peheim kommend in Richtung Markhausen. Aufgrund von Straßenglätte kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Verkehrsunfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Sachschaden am Pkw wird auf 10000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 03.01.2026, gegen 12.05 Uhr, befuhr eine 26-jährige Frau aus Bösel mit einem Pkw die Nordenhamer Straße in Cloppenburg. Aufgrund von Glätte verlor die Frau die Kontrolle über den Pkw und touchierte zunächst einen Baum. Anschließend fuhr der Pkw in eine Hecke bzw. einen Zaun. Die Fahrzeugführerin verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Fahrzeugführerin ermittelt werden konnte. Der durch den Unfall entstandene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Gegen die Fahrzeugführerin wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Cloppenburg - Sachbeschädigungen

Am Samstag, 03.01.2026, in der Zeit von 21.30 bis 22.35 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in Cloppenburg in der Mühlenstraße zwei Schaufensterscheiben. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
i. A. Wilkens, PHK'in
Telefon: 04471/1860-0
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

