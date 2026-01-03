Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 03.01.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Sachbeschädigung an Kaugummiautomat Im Zuge des Jahreswechsels kam es zu vermutlich unter Verwendung von Feuerwerkskörpern zu einer Sachbeschädigung an einem Kaugummiautomat in der Langensteiner Straße in Cappeln. Der genaue Tatzeitpunkt ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der geschätzte Sachschaden beträgt 250 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Cloppenburg - Sachbeschädigungen im Mehrgenerationenpark Zwischen dem 30.12.2025 und dem 02.01.2026, 09:00 Uhr kam es auf dem Gelände des Mehrgenerationenparks an der Friesoyther Straße 8 in Cloppenburg zu mehreren Sachbeschädigungen. Unbekannte beschädigten die öffentlichen Sanitäranlagen sowie drei Fensterscheiben am Gebäude des dortigen Jugendtreffs u.a. durch Steinwürfe. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt ca. 4000 Euro Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Cloppenburg - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am 02.01.2026 gegen 10:30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Cloppenburger mit einem PKW die Emsteker Straße in Cloppenburg, obwohl er mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Löningen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Im Zeitraum 01.01.2026 zwischen 13:15 Uhr und 20:40 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Krankenhauses Löningen abgestellter PKW vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug am rechten Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro Zeugen werden gebeten sich unter 05432803840 bei der Polizei in Löningen zu melden.

Garrel - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Im Zeitraum 02.01.2026 zwischen 11:50 Uhr und 12:10 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Nikolausdorfer Straße abgestellter PKW vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 100 Euro Zeugen werden gebeten sich unter 04474939420 bei der Polizei in Garrel zu melden.

Essen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 02.01.2026 gegen 14:05 Uhr befuhr ein 19-jähriger Essener mit seinem PKW die Barlager Straße in Essen. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam er auf der schneeglatten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und verletzte sich hierbei leicht. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 5000 Euro.

Emstek - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Im Zeitraum 26.12.2025 bis 02.01.2026 wurde ein auf einem Parkstreifen an der Caspar-Schmitz-Straße im Emsteker Ortsteil Bühren abgestellter Transporter vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1500 Euro Zeugen werden gebeten sich unter 04473932180 bei der Polizei in Emstek zu melden.

