POL-PDMT: Versuchter Einbruchsdiebstahl im Schützenhaus in Hachenburg

56237 Nauort (ots) - Gegen 10.35 Uhr bemerkte eine Anwohnerin Gasgeruch in ihrem Wohnhaus. Die Feuerwehr ist vor Ort und klärt den Sachverhalt ab. Es stehen zwar einige Feuerwehrfahrzeuge vor Ort, eine Evakuierung ist jedoch nicht erforderlich, eine Gefahr für die angrenzenden Gebäude besteht nicht. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Höhr-Grenzhausen ...

mehr