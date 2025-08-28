POL-PDMT: Versuchter Einbruchsdiebstahl im Schützenhaus in Hachenburg
Hachenburg (ots)
Im Zeitraum vom 22.08.2025, 21:00 Uhr bis 28.08.2025, 10:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in das Schützenhaus in der Steinebacher Straße in Hachenburg. Zwar gelangten unbekannte Täter gewaltsam ins Objekt, scheiterten aber daran einen dort vorhandenen Tresor zu öffnen.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hachenburg entgegen.
