PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Schulgebäude

In der Zeit von Dienstag, den 30.12.2025 (13:00 Uhr) bis Donnerstag, den 01.01.2026 (06:30 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten einer Oberschule in der Driverstraße, indem sie eine Fensterscheibe im Innenhof beschädigten. Im Anschluss betraten sie einen Klassenraum und durchsuchten Schränke nach Diebesgut. Ob etwas erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 10:18

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Holzunterstand fängt Feuer Am Donnerstag, den 01.01.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe gegen 02:00 Uhr zu einem Heckenbrand in den Koppelweg alarmiert. Das Feuer griff auf einen Holzunterstand für Abfallbehälter über. Eine Ursache ist derzeit unklar. Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:17

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Derzeit liegen keine presserelevanten Informationen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POK Christoph Schomaker Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 13:24

    POL-CLP: Pressemeldung des PK Vechta vom 01.Januar 2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kind Am 01.01.2026 kam es gegen 00:18 Uhr in Lohne auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein fünfjähriger Junge aus Lohne lebensgefährlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen lief das Kind in Höhe eines dortigen Verbrauchermarktes vom Gehweg auf die Fahrbahn der Dinklager Straße und kollidierte dort mit dem Pkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren