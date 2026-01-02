Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Schulgebäude

In der Zeit von Dienstag, den 30.12.2025 (13:00 Uhr) bis Donnerstag, den 01.01.2026 (06:30 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten einer Oberschule in der Driverstraße, indem sie eine Fensterscheibe im Innenhof beschädigten. Im Anschluss betraten sie einen Klassenraum und durchsuchten Schränke nach Diebesgut. Ob etwas erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

