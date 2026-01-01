PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Vechta vom 01.Januar 2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kind Am 01.01.2026 kam es gegen 00:18 Uhr in Lohne auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein fünfjähriger Junge aus Lohne lebensgefährlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen lief das Kind in Höhe eines dortigen Verbrauchermarktes vom Gehweg auf die Fahrbahn der Dinklager Straße und kollidierte dort mit dem Pkw eines 47-jährigen Mannes aus Lohne, der die Straße aus Richtung Dinklage in Richtung Lohne befuhr. Der fünfjährige Junge wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag er wenige Stunden später seinen schweren Verletzungen. Der 47-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu einem Zulauf von Schaulustigen. Gegen einen 21-jährigen Mann aus Lohne, sowie einen 17-jährigen Jugendlichen aus Holdorf wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten eingeleitet, da sie Bildaufnahmen von der Unfallstelle sowie von den Rettungsmaßnahmen gefertigt haben sollen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

