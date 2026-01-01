Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26683 Saterland OT Ramsloh - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am 31.12.2025, um 11:45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe einen 41-jährigen Mann aus Ostrhauderfehn, welcher mit seinem PKW den Langholter Weg befuhr. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle konnte der Anfangsverdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung gewonnen werden, infolgedessen die Entnahme einer Blutprobe erforderlich war. Die Weiterfahrt wurde dem Betroffenen untersagt sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

26683 Barßel - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am 31.12.2025, um 15:45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe einen 20-jährigen Mann aus Rhauderfehn, welcher mit seinem PKW die Lange Straße in Barßel befuhr. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle konnte der Anfangsverdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung gewonnen werden, infolgedessen die Entnahme einer Blutprobe erforderlich war. Die Weiterfahrt wurde dem Betroffenen untersagt sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

