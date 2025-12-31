PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 30.12. - 31.12.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Brand eines PKW

Am Dienstagabend, 30.12.2025, gegen 22:15 Uhr geriet ein PKW in 
Garrel, Am Sportplatz, in Brand. Zuvor waren dort durch bislang 
unbekannte Personen Feuerwerkskörper gezündet worden. Einer dieser 
Feuerwerkskörper war am Unterboden des Fahrzeugs explodiert und hatte
dort den Brand ausgelöst. Der in Vollbrand stehende PKW wurde durch 
die Feuerwehr Garrel abgelöscht. Es entstand hoher Sachschaden. 
Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen.

Lastrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Durch Beamte der Polizei Lastrup wurde am 30.12.2025 um 11:00 Uhr der
PKW eines 27-jährigen aus Lindern kontrolliert. Dabei wurde 
festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines 
Führerscheines war. Zudem war das Fahrzeug nicht versichert. Gegen 
den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
PHK D. Ostermann, Dienstschichtleiter
Telefon: 04471/1860-112
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 12:43

    POL-CLP: Weitere Pressemeldung für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Drei Personen bei Brand leicht verletzt Am Dienstag, den 30.12.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt gegen 09:30 Uhr zu einem gemeldeten Küchenbrand in den Finkenweg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Mikrowelle in Brand und entzündete die Küchenzeile. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Drei Personen kamen mit Verdacht einer ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 12:28

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Masthühner in Waldstück ausgesetzt - Zeugenaufruf Am Sonntag, den 28.12.2025, wurden gegen 08:30 Uhr 20-30 Masthühner in einem Waldgebiet an der Lastruper Straße (Herberger Fuhrenkamp) durch eine Spaziergängerin aufgefunden. Einige der Tiere waren ersten Erkenntnissen nach aufgrund der anhaltenden Kälte bereits erfroren. Die ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:20

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Trunkenheitsfahrt Am Montag, den 29.12.2025, wurde gegen 04:30 Uhr ein 41-jähriger PKW-Führer aus Hamburg in der Münsterstraße kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich eine Atemalkoholkonzentration von 1,43 Promille beim Fahrzeugführer heraus. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Damme - Diebstahl eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren