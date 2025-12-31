Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 30.12. - 31.12.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Brand eines PKW Am Dienstagabend, 30.12.2025, gegen 22:15 Uhr geriet ein PKW in Garrel, Am Sportplatz, in Brand. Zuvor waren dort durch bislang unbekannte Personen Feuerwerkskörper gezündet worden. Einer dieser Feuerwerkskörper war am Unterboden des Fahrzeugs explodiert und hatte dort den Brand ausgelöst. Der in Vollbrand stehende PKW wurde durch die Feuerwehr Garrel abgelöscht. Es entstand hoher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen. Lastrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis Durch Beamte der Polizei Lastrup wurde am 30.12.2025 um 11:00 Uhr der PKW eines 27-jährigen aus Lindern kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines Führerscheines war. Zudem war das Fahrzeug nicht versichert. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell