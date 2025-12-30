Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Trunkenheitsfahrt

Am Montag, den 29.12.2025, wurde gegen 04:30 Uhr ein 41-jähriger PKW-Führer aus Hamburg in der Münsterstraße kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich eine Atemalkoholkonzentration von 1,43 Promille beim Fahrzeugführer heraus. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Damme - Diebstahl eines Reifensatzes

Am Sonntag, den 28.12.2025, entwendeten unbekannte Täter zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr einen Satz Kompletträder (Reifen auf Alu-Felge) aus einem Kellerraum eines Hauses an der Straße Schullenmoor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Damme - Diebstahl eines Quads

In der Zeit von Mittwoch, den 24.12.2025 (14:00 Uhr) bis Montag, den 29.12.2025 (13:15 Uhr), begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Hauses am Soltweg und öffneten die dortige Garage. Hieraus entwendeten sie ein Quad, welches allerdings nicht funktionstüchtig war. Insofern müssen die unbekannten Täter das Quad verladen oder in unbekannte Richtung geschoben haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Dinklage - Einbruch in Firma

In der Zeit von Dienstag, den 23.12.2025 (12:00 Uhr) bis Montag, den 29.12.2025 (10:30 Uhr) versuchten unbekannte Täter zunächst die Tür einer Lagerhalle eines metallverarbeitenden Unternehmens an der Daimlerstraße gewaltsam aufzuhebeln. Als dies scheinbar misslang, brachen sie gewaltsam ein Fenster auf. Im Inneren des Gebäudes wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas erlangt werden konnte, ist derzeit unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Dinklage - Brand eines Abfallbehälters

Am Montag, den 29.12.2025, in der Zeit zwischen 19:05 Uhr und 19:20 Uhr, brannte aus bislang unbekannter Ursache ein Abfallbehälter, welcher vor einem Jugendtreff an der Schulstraße abgestellt war. Ersten Ermittlungen nach könnten Jugendliche den Brand mit der Zündung von Feuerwerkskörpern verursacht haben. Die Freiwillige Feuerwehr Dinklage löschte den Brand. Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Sachdienliche Hinweise können der Polizei in Lohne unter 04442/8084630 mitgeteilt werden.

Dinklage - Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Zeit zwischen Mittwoch, den 24.12.2025 (00:00 Uhr) und Samstag, den 27.12.2025 (12:00 Uhr) diverse Gebäudewände in der Langen Straße und Tappehornstraße mit der Aufschrift "Vfl !". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/9774921 entgegen.

Steinfeld - Brand eines Cafés

In den späten Abendstunden des 29.12.2025 kam es zu einem Brand eines Cafés an der Münsterlandstraße in Steinfeld, Ortsteil Mühlen. Der Brand blieb zunächst unbemerkt, wurde gegen 23:40 Uhr der Rettungsleitstelle gemeldet. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Steinfeld löschte das in Vollbrand stehende Gebäude mit ca. 50 Einsatzkräften. Die Freiwillige Feuerwehr Lohne war mit einer Drohnengruppe vor Ort. Personen wurden nicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer im Küchenbereich der Gastronomie aus. Im Rahmen des Feuerwehreinsatzes kam es zu einer kurzzeitigen Beeinträchtigung des angrenzenden Schienenverkehrs. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 100.000,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell