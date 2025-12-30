PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl aus Garage

In der Zeit von Sonntag, den 28.12.2025 (11:00 Uhr) bis Montag, den 29.12.2025 (07:45 Uhr) schoben unbekannte Täter das Tor einer Garage in der Langen Straße nach oben und entwendeten diverse Gegenstände aus den dahinterliegenden Räumlichkeiten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Saterland / Ramsloh - PKW beschädigt

In der Zeit von Sonntag, den 28.12.2025 (19:00 Uhr) bis Montag, den 29.12.2025 (09:15 Uhr), beschädigte ein unbekannter Täter die Frontscheibe eines abgestellten PKWs Mercedes CLK 230 in der Hauptstraße mit einem unbekannten Gegenstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

