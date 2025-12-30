Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl aus Garage

In der Zeit von Sonntag, den 28.12.2025 (11:00 Uhr) bis Montag, den 29.12.2025 (07:45 Uhr) schoben unbekannte Täter das Tor einer Garage in der Langen Straße nach oben und entwendeten diverse Gegenstände aus den dahinterliegenden Räumlichkeiten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Saterland / Ramsloh - PKW beschädigt

In der Zeit von Sonntag, den 28.12.2025 (19:00 Uhr) bis Montag, den 29.12.2025 (09:15 Uhr), beschädigte ein unbekannter Täter die Frontscheibe eines abgestellten PKWs Mercedes CLK 230 in der Hauptstraße mit einem unbekannten Gegenstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

