Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Diebstahl aus Garage
In der Zeit von Sonntag, den 28.12.2025 (11:00 Uhr) bis Montag, den 29.12.2025 (07:45 Uhr) schoben unbekannte Täter das Tor einer Garage in der Langen Straße nach oben und entwendeten diverse Gegenstände aus den dahinterliegenden Räumlichkeiten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.
Saterland / Ramsloh - PKW beschädigt
In der Zeit von Sonntag, den 28.12.2025 (19:00 Uhr) bis Montag, den 29.12.2025 (09:15 Uhr), beschädigte ein unbekannter Täter die Frontscheibe eines abgestellten PKWs Mercedes CLK 230 in der Hauptstraße mit einem unbekannten Gegenstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.
