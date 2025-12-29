Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruchdiebstahl Am Dienstag, den 23.12.2025, zwischen 21:40 Uhr bis 22:10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf ein Firmengelände in der Gutenbergstraße. Auf dem Firmengelände brachen sie sieben Transporter auf und entwendeten diverses Werkzeug. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen. Langförden - ...

