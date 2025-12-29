PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Versuchter Einbruch in Spielhalle

Am Sonntag, den 28.12.2025, in der Zeit zwischen 04:30 und 04:45 Uhr, beschädigten unbekannte Täter das Glaselement der Eingangstür einer Spielhalle in der Langen Straße. Zudem konnte festgestellt werden, dass zuvor die außen befindliche Überwachungstechnik der Spielhalle beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 11:21

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Bushaltestellen beschädigt In der Zeit von Sonntag, den 28.12.2025, 22:00 Uhr bis Montag, den 29.12.2025 (02:10 Uhr) beschädigten unbekannte Täter zwei Bushaltenstellen in den Bereichen Lindenallee und Efeustraße. Hierbei wurden sämtliche Glaseinsätze der Bushaltestellen zerstört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 09:50

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Brand eines Reihenmittelhauses Am Montag, den 29.12.2025, kam es gegen 07:00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand im Obergeschoss eines Reihenmittelhauses in der Südstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst schlugen Flammen aus einem Fenster des betroffenen Hauses. Eine ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 09:08

    POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruchdiebstahl Am Dienstag, den 23.12.2025, zwischen 21:40 Uhr bis 22:10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf ein Firmengelände in der Gutenbergstraße. Auf dem Firmengelände brachen sie sieben Transporter auf und entwendeten diverses Werkzeug. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen. Langförden - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren