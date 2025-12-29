Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Versuchter Einbruch in Spielhalle
Am Sonntag, den 28.12.2025, in der Zeit zwischen 04:30 und 04:45 Uhr, beschädigten unbekannte Täter das Glaselement der Eingangstür einer Spielhalle in der Langen Straße. Zudem konnte festgestellt werden, dass zuvor die außen befindliche Überwachungstechnik der Spielhalle beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell