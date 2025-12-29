Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Bushaltestellen beschädigt

In der Zeit von Sonntag, den 28.12.2025, 22:00 Uhr bis Montag, den 29.12.2025 (02:10 Uhr) beschädigten unbekannte Täter zwei Bushaltenstellen in den Bereichen Lindenallee und Efeustraße. Hierbei wurden sämtliche Glaseinsätze der Bushaltestellen zerstört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Lastrup - Kleinbrand sorgt für Feuerwehreinsatz

Am Sonntag, den 28.12.2025, bemerkten Bewohner eines Hauses an der Straße Zum Feld gegen 13:00 Uhr eine Rauchentwicklung ausgehend vom Hauswirtschaftsraum. Sicherheitshalber wurde die Freiwillige Feuerwehr Lastrup alarmiert, die mit ca. 40 Einsatzkräften vor Ort erschien. Diese konnte möglicherweise ein ausgebranntes Ladegerät als Brandursache identifizieren. Es ist kein nennenswerter Schaden entstanden.

Garrel - Kabelbrand in Wohnung

Am Sonntag, den 28.12.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Garrel gegen 16:05 Uhr zu einem Kabelbrand in die Pfarrer-Landgraf-Straße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen fing ein Kabelstrang hinter einer Wandverkleidung Feuer. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in der brandbetroffenen Wohnung.

