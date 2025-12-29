PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand eines Reihenmittelhauses

Am Montag, den 29.12.2025, kam es gegen 07:00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand im Obergeschoss eines Reihenmittelhauses in der Südstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst schlugen Flammen aus einem Fenster des betroffenen Hauses. Eine 66-jährige Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Die Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Reihenhäuser wurden evakuiert. Im Rahmen der Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg musste die Löninger Straße zwischen Abzweig Kessener Weg und Blumenstraße voll gesperrt werden. Die Nachlöscharbeiten dauern derzeit an. Ersten Erkenntnissen nach ist das brandbetroffene Gebäude nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Die evakuierten Anwohner konnten im Anschluss wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 09:08

    POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruchdiebstahl Am Dienstag, den 23.12.2025, zwischen 21:40 Uhr bis 22:10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf ein Firmengelände in der Gutenbergstraße. Auf dem Firmengelände brachen sie sieben Transporter auf und entwendeten diverses Werkzeug. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen. Langförden - ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 08:55

    POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg und Löningen

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, 27. Dezember 2025, um 18:14 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Lünen mit seinem PKW die Taubenstraße in Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, 27. Dezember 2025, um 19:05 Uhr befuhr ein 37-jähriger Oldenburger ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 10:53

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Stadt Cloppenburg und südlicher Landkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Sachbeschädigung In der Zeit von Mittwoch, 24.12.2025, 15.00 Uhr bis Donnerstag, 25.12.2025, 14.40 Uhr, kam es in Löningen zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Langenstraße die Verglasung einer Haupteingangstür zu einem Geschäfts-/Wohnhaus. Zeugenhinweise bitte an die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren