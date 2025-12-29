Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand eines Reihenmittelhauses

Am Montag, den 29.12.2025, kam es gegen 07:00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand im Obergeschoss eines Reihenmittelhauses in der Südstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst schlugen Flammen aus einem Fenster des betroffenen Hauses. Eine 66-jährige Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Die Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Reihenhäuser wurden evakuiert. Im Rahmen der Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg musste die Löninger Straße zwischen Abzweig Kessener Weg und Blumenstraße voll gesperrt werden. Die Nachlöscharbeiten dauern derzeit an. Ersten Erkenntnissen nach ist das brandbetroffene Gebäude nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Die evakuierten Anwohner konnten im Anschluss wieder in ihre Häuser zurückkehren.

