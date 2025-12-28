PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg und Löningen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 27. Dezember 2025, um 18:14 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Lünen mit seinem PKW die Taubenstraße in Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 27. Dezember 2025, um 19:05 Uhr befuhr ein 37-jähriger Oldenburger mit seinem PKW die Allerstraße in Garrel, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Lastrup - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 27. Dezember 2025, um 23:30 Uhr wurde ein 24-jähriger Lastruper, der mit seinem PKW in Lastrup die Straße Kütke Barg befuhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,80 Promille. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 27. Dezember 2025, in der Zeit von 06:10 Uhr bis 08:15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Täter mit einem PKW in Cloppenburg die Sevelter Straße aus Richtung Fritz-Reuter-Straße kommend in Fahrtrichtung Pingel-Anton. Kurz nach der Einmündung zur Straße Pingel-Anton kam das Fahrzeug in der dortigen Rechtskurve vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn nach links von seiner Fahrspur ab, überfuhr die mittig der Fahrbahn befindliche Querungshilfe und beschädigte dabei zwei Verkehrszeichen. Nach der Kollision entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, 27. Dezember 2025, gegen 08:26 Uhr befuhr eine 22-jährige Lastruperin mit ihrem PKW in Lastrup die Hauptstraße in Richtung Essen. In einer Linkskurve kam sie auf Grund von Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der PKW überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Stehen. Die Fahrzeugführerin konnte sich und ihren acht Monate alten Säugling selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Am PKW entstand Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, 27. Dezember 2025, um 08:40 Uhr befuhr eine 50-jährige Emstekerin die Garther Straße in Emstek. In einer Kurve kam sie auf Grund von Straßenglätte in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Die Fahrzeugführerin wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt, um mögliche Verletzungen zu versorgen. Am PKW sowie Leitpfosten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, 27. Dezember 2025, um 14:25 Uhr befuhr ein 64-jähriger Lastruper mit seinem PKW in Cloppenburg die Hagenstraße in Richtung Osterstraße. In Höhe der Einmündung zur Museumstraße überquerte eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin die Fahrbahn und missachtete dabei die Vorfahrt des fließenden Verkehrs und somit der Lastruperin, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die E-Scooter-Fahrerin wurde leicht verletzt und wurde von hinzugerufenen Rettungskräften versorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Molbergen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Samstag, 27. Dezember 2025, um 21:44 Uhr befuhr eine 36-jährige Cloppenburgerin mit ihrem PKW die Cloppenburger Straße in Molbergen in Fahrtrichtung Cloppenburg. Auf gerader Strecke kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im dortigen Graben zum Stillstand. An der Unfallstelle wurde festgestellt, dass die Verunfallte unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,80 Promille, so dass die Entnahme eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde. Die Frau blieb unverletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Walbröhl, PHK'in DSL'in PI CLP/VEC
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

