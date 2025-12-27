PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Einbruchdiebstahl

Am Freitag, den 26.12.25, im Zeitraum von 21:15 - 21:35 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in der Rechterfelder Straße in 49429 Visbek. Nähere Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren