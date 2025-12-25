Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 24./25.12.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit Verletzten Am 24.12.2025, gg. 17:22 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der B72/ Glaßdorfer Straße in Friesoythe/ Thüle zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Bei dem Verkehrsunfall wurden drei Personen leicht verletzt. Eine 20-jährige Oldenburgerin befuhr mit ihrem Pkw BMW Mini die Glaßdorfer Straße und beabsichtigte die Kreuzung bei eingeschalteter Ampelanlage zu überqueren. Im selben Moment befuhr ein 65-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw Daimler Benz die B72 in Richtung Friesoythe. An der Örtlichkeit fuhr der 65-Jährige Friesoythe bei Rotlicht für seine Fahrtrichtung in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem Pkw der Oldenburgerin. Durch den Zusammenprall wurden der Fahrer des Daimler Benz sowie die Fahrerin des BMW Mini und ihr 23-jähriger Beifahrer aus Oldenburg leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

