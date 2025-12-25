PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 24./25.12.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit Verletzten
Am 24.12.2025, gg. 17:22 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der B72/ 
Glaßdorfer Straße in Friesoythe/ Thüle zu einem Verkehrsunfall 
zwischen zwei Pkw. Bei dem Verkehrsunfall wurden drei Personen leicht
verletzt.
Eine 20-jährige Oldenburgerin befuhr mit ihrem Pkw BMW Mini die 
Glaßdorfer Straße und beabsichtigte die Kreuzung bei eingeschalteter 
Ampelanlage zu überqueren. 
Im selben Moment befuhr ein 65-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw 
Daimler Benz die B72 in Richtung Friesoythe. An der Örtlichkeit fuhr 
der 65-Jährige Friesoythe bei Rotlicht für seine Fahrtrichtung in die
Kreuzung ein und kollidierte mit dem Pkw der Oldenburgerin.  
Durch den Zusammenprall wurden der Fahrer des Daimler Benz sowie die 
Fahrerin des BMW Mini und ihr 23-jähriger Beifahrer aus Oldenburg 
leicht verletzt. 
Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch 
Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. 
Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe
ESD - PHK Boss
Telefon: 04491/93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

