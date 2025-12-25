Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 24.12.2025 bis 25.12.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Illegale Müllentsorgung

In Vechta kam es im Bereich Plaggenweg, Westmark sowie Viehdrift in der Nacht vom 23.12.2025 auf den 24.12.2025 zu einer illegalen Entsorgung von leeren und verschlossenen Kanistern (4x Glasreiniger, 1x Wasserstoffperoxid) in einem Bachlauf. Des Weiteren wurden zwei Autoreifen sowie mehrere Säcke mit Altkleidung (Schuhe) und Kisten im Nahbereich entsorgt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Morgen des 25.12.2025 kam es gg 06:35 Uhr in Vechta zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straße Viehdrift und Hagen-Ring-Straße. Der 26 - jährige Fahrzeugführer aus Vechta befuhr die Straße am Viehdrift und hat hier vermutlich den Kreuzungsbereich zur Hagen-Ring-Straße zu spät wahrgenommen und überfuhr diese Straße. Dadurch überfuhr er auch den Straßengraben und kam auf dem angrenzenden Acker / Berme zum Stillstand. Die 22 - jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Da bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell