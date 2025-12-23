Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Exhibitionistische Handlungen

Am Montag, 22. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr spielten zwei 6-jährige Mädchen auf einem Spielplatz an der Kaiser-Otto-Straße. Ein junger Mann trat auf den Spielplatz, es kam zu einer exhibitionistischen Handlung. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 25- 30 Jahre alt - normale, schlanke Statur - ca. 160 cm groß - deutsche Aussprache - blond, kurze Haare, kurzer blonder Bart (rasiert) - keine Brille, o. Mütze - braune Jacke und blaue Jeans - Umhängetasche in braun mit blauer Aufschrift

Es kam zu keinem Zeitpunkt zu einem direkten körperlichen Kontakt zwischen dem Mann und den Kindern. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Einbruch in Lagerhalle

In der Zeit zwischen Sonntag, 21. Dezember 2025 06:00 Uhr bis Montag, 22. Dezember 2025 09:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Am Bahnhof und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer dortigen Lagerhalle. Augenscheinlich konnte kein Diebesgut erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 0442/80846-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Brand in Wohnung

Am Montag, 22. Dezember 2025 gegen 14:10 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Brandentwicklung in einer Wohnung in der Straße Hopfengarten. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen-Vörden gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Personen beschmierten am Samstag, 20. Dezember 2025 gegen 14:29 Uhr die Wände eines Selbstbedienungsladens in der Hauptstraße. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/967220) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 24-jähriger Mann aus Vechta befuhr am Montag, 22. Dezember 2025 gegen 13:15 Uhr mit seinem Pkw die Lohner Straße, als er durch Kräfte der Polizei Vechta kontrolliert wurde. Der 24-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem räumte er ein Betäubungsmittel (THC) konsumiert zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 20. Dezember 2025 16:00 Uhr bis Sonntag, 21. Dezember 2025 16:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Mercedes GLK 220 in schwarz. Der Pkw war in einem Parkhaus in der Vogtstraße abgestellt worden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 21. Dezember 2025 19:00 Uhr bis Montag, 22. Dezember 2025 09:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Seat Tavascan in silbern mit Nienburger (NI) Ortskennung. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Straße Burgallee abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von Ca. 2.000,00 Euro. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/977490) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 15. Dezember 2025 00:00 Uhr bis Sonntag, 21. Dezember 2025 00:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter einen Netzverteilerkasten (Glasfaser) in der Straße Taubnesselkamp. Der Verursachende entfernte sich, ohne den Schaden zu melden. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 22. Dezember 2025 gegen 21:00 Uhr befuhr eine 30-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pkw die Gramker Straße. Sie verlor die Kontrolle über den Pkw, kam von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Leitpfosten und einem Baum zusammen. Der Pkw überschlug sich. Die 30-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell