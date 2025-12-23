Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Täter nach schwerer räuberischer Erpressung in Untersuchungshaft Am Freitag, 12. Dezember 2025 gegen 21:55 Uhr kam es zu einer schweren räuberischen Erpressung in einer Tankstelle an der Oldenburger Straße. Ein zu dem Zeitpunkt unbekannter junger Mann betrat die Räumlichkeiten, bedrohte die beiden anwesenden Mitarbeiter mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Wir ...

mehr