Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fensterscheibe beschädigt

In der Zeit zwischen Freitag, 19. Dezember 2025 13:00 Uhr bis Montag, 22. Dezember 2025 10:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Apotheke in der Osterstraße. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

